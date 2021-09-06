У світі коронавірусом захворіли понад 221 млн людей

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Так, згідно з цими даними, у світі виявлено 221 555 524 випадки COVID-19, зокрема 4 581 930 летальних, одужали 198 056 481 особа.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 у світовій мають США (40 805 259), Індія (33 027 136), Бразилія (20 890 779).

Як зазначається, коронавірус зафіксували у 221 країні та території.

Нагадаємо, за добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей – 62). Україна посідає 18 місце у загальній статистиці.

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