У світі коронавірусом захворіли понад 221 млн людей
Станом на ранок 6 вересня виявлено понад 221,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали понад 198 млн осіб
Про це свідчать дані сайту Worldometer.
Так, згідно з цими даними, у світі виявлено 221 555 524 випадки COVID-19, зокрема 4 581 930 летальних, одужали 198 056 481 особа.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 у світовій мають США (40 805 259), Індія (33 027 136), Бразилія (20 890 779).
Як зазначається, коронавірус зафіксували у 221 країні та території.
- Нагадаємо, за добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей – 62).
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