У світі відбудеться 33 мітинги на підтримку запрошення України до НАТО

Організатори акцій зазначають, що саміт НАТО у Вільнюсі має історичну місію встановити ефективні гарантії безпеки для України та Європи, а також надати Україні запрошення до членства в Альянсі. На їхню думку, ці історичні виклики вимагають виняткового лідерства.

Координатори кампанії (Communities Army of Ukraine, ICUV, Klych) наголошують, що Альянсу слід прислухатися до голосу громадян. Вони закликають громади у різних країнах вийти на вулиці, продемонструвати свою непохитну підтримку України, використовуючи тематичний хештег #UkraineNATO33rd.

До міжнародних заходів доєдналося Посольство України у Литовській Республіці. На прохання дипломатичної установи у дні проведення саміту НАТО на відео-бордах у Вільнюсі буде транслюватися тематична графіка кампанії. До її стилістики увійшла стилізована під український тризуб зірка Альянсу з чотирма променями та числом 33, яку створив український художник Андрій Єрмоленко, хештег #UkraineNATO33rd та гасла "Ukraine is welcome NATO" і "Ukraine deserves NATO membership".

Ця графіка, а також графіка розроблена Міжнародним Центром Української Перемоги, вже використовувалася та ще використовуватиметься учасниками мітингів у різних країнах.

На початку кампанії організатори планували символічно залучити 33 міста держав-членів НАТО, утім під час її підготовки кількість бажаючих зросла і наразі становить близько 40 міст. У Римі та Стокгольмі тематичні мітинги вже відбулися 2 липня, у Варшаві – 4-го.

Перелік міст-учасників кампанії.

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Довідка:

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО уже офіційно підтримали 22 держави-члени Альянсу.

Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламенти всіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.

Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна. Найбільш імовірно, що 32-членом військово-політичного блоку стане Швеція. Раніше президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що Україна може і повинна стати 33-м членом НАТО.