Люди, що прийшли віддати останню шану воїну, ділилися своїми спогадами про нього, передає Суспільне.

Вадим мріяв стати військовим і став ним, розповів один із побратимів Вадима, з яким він разом служив.

"Я знаю, що стати військовим це була його мрія. Наскільки я знаю, що його батько і брат захищають Україну, він хотів воювати разом із ними. Але найгірше, що могла статися, сталося на місці його нинішньої служби, на блокпосту", - розповів один із побратимів Вадима Бондаренко, з яким той разом проходив службу.

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63-річний місцевий житель Петро пам'ятає Вадима ще дитиною:

"Пам'ятаю його мали, ще хлопчаком. Хлопчик як хлопчик, бігав тут по вулиці".

Фото: МВС України

Вадим Бондаренко

Із першого по дев'ятий клас школи пам'ятає Вадима Алла Мельник. Вона вчителька місцевої школи.

"Це була чудова, мила дитина, білявенький такий хлопчик з кучериками. Його любили вчителі, мав багато друзів. Любив футбол, займався спортом. Ми ніяк не можемо повірити в цю трагедію. Я його досі пам'ятаю на футбольному полі, у смугастій футболочці, з м'ячиком. Він завжди хотів бути лідером, першим, і зараз, коли така ситуація в країні, такий хлопець не міг стояти осторонь", - розповіла вона.

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Попрощатися з Вадимом прийшла вся футбольна команда.

Сергій Кравченко - товариш Вадима. З ним у школі грав у одній футбольній команді.

"Він був дуже гарним футболістом. Грав у футбол і в школі, і після школи. Але йому завжди подобалися війська, хотів туди потрапити. Був життєрадісним, любив життя, спорт. Про цю трагедію нам розповів тренер. Це дуже тяжко переживати такі втрати".

Опісля прощальна церемонія перемістилася на центральну площу Тального.

Труну зустрічали навколішки. Асфальт був встелений півонією та ірисами.

Довідка

26 травня у Києві близько опівночі автомобіль "Лексус" голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, що ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Хлопець, що був родом з Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Правоохоронці повідомили Тандирову про підозру.

Прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Олексія Тандир під вартою. ВРП дозволила застосування щодо Олексія Тандира запобіжного заходу.

Ввечері 27 травня Печерський районний суд міста Києва постановив узяти суддю Тандира під варту без можливості внесення застави до 21 липня.

При цьому, медіа відразу розповідали про нібито нетверезий стан Тандира та начебто знайдену в салоні його авта пляшку з-під віскі.

Згідно із відкритими даними, сам Тандир неодноразово "рятував" водіїв, які сідали за кермо напідпитку. Зокрема, саме він 5 років тому закрив провадження за відсутністю події та складу правопорушення в діях судді Києво-Святошинського суду Усатого, який в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП. Пізніше це рішення скасувала апеляція, але Тандира тодішня ВРП не покарала.