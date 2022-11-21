Вони знають, що ми прийдемо.

Зрадники та колабораціоністи на окупованих територіях. Російські солдати, що прямо зараз риють окопи у Криму. Ті, хто скоював воєнні злочини у Бучі. Вони всі знають.

Вони все знають.

Без світла в домівках, без тепла у серцях і без жалю до них прийдуть люди у брудному пікселі. Вкриті кров‘ю. З пам‘яттю про товаришів – загиблих, скалічених, тих, хто стік кров‘ю у рідну землю.

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Колишні фермери, менеджери, працівники заводів, баристи, адвокати, вантажники, які вимушено стали героями цілого світу, прийдуть у Крим і Донецьк, Луганськ і Мелітополь, Маріуполь і Бердянськ, так само як прийшли у Херсон та Лиман, у Чорнобиль та Ізюм.

Без світла в домівках, без тепла у серцях і без жалю до них прийдуть люди у брудному пікселі. Вкриті кров‘ю. З пам‘яттю про товаришів – загиблих, скалічених, тих, хто стік кров‘ю у рідну землю

Є ми. Є вони.

У нас є майбутнє. Зараз, у цю секунду, хтось під Бахмутом віддав його за тебе.

У них, у тих, що зараз риють у Криму окопи, майбутнього немає. Вони приречені долею і людьми.

Вони це знають. І ми знаємо. Це неминуче.

Просто пам‘ятайте, скільки коштує майбутнє, щоб не просрати жодного його дня.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

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