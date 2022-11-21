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OPINION

У тих, що зараз риють у Криму окопи, майбутнього немає

Юрій Гудименко
21 листопада, 2022 понедiлок
14:04
Погляд Юрій Гудименко

Вони знають, що ми прийдемо. Зрадники та колабораціоністи на окупованих територіях. Російські солдати, що прямо зараз риють окопи у Криму

Вони знають, що ми прийдемо.

Зрадники та колабораціоністи на окупованих територіях. Російські солдати, що прямо зараз риють окопи у Криму. Ті, хто скоював воєнні злочини у Бучі. Вони всі знають.

Вони все знають.

Без світла в домівках, без тепла у серцях і без жалю до них прийдуть люди у брудному пікселі. Вкриті кров‘ю. З пам‘яттю про товаришів – загиблих, скалічених, тих, хто стік кров‘ю у рідну землю.

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Колишні фермери, менеджери, працівники заводів, баристи, адвокати, вантажники, які вимушено стали героями цілого світу, прийдуть у Крим і Донецьк, Луганськ і Мелітополь, Маріуполь і Бердянськ, так само як прийшли у Херсон та Лиман, у Чорнобиль та Ізюм.

Без світла в домівках, без тепла у серцях і без жалю до них прийдуть люди у брудному пікселі. Вкриті кров‘ю. З пам‘яттю про товаришів – загиблих, скалічених, тих, хто стік кров‘ю у рідну землю

Є ми. Є вони.

У нас є майбутнє. Зараз, у цю секунду, хтось під Бахмутом віддав його за тебе.

У них, у тих, що зараз риють у Криму окопи, майбутнього немає. Вони приречені долею і людьми.

Вони це знають. І ми знаємо. Це неминуче.

Просто пам‘ятайте, скільки коштує майбутнє, щоб не просрати жодного його дня.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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