У ISW з'ясували, куди РФ перекидає мобілізованих та військових, які залишили Херсон
Росіяни перекидають мобілізованих та військових, які залишили правобережжя Херсонщини, на Донбас та до Запорізької області
Про це у щоденному звіті пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики звертають увагу, що російські війська починають зміцнювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та на сході Запорізької областей особовим складом з Херсонської області та мобілізованими військовослужбовцями.
Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомив про збільшення чисельності російських військових у Луганську та зазначив, що вони розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному за 30 км від Луганська.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни перекидають залишки десантників із правобережжя Херсонської області на Луганщину. Частина з них прибуває в Новоайдар, що за 55 км від Сєверодонецька.
А радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про прибуття до міста 10-15 тис. передислокованих військових та техніки. Він додав, що вони, ймовірно, перекидаються через Маріуполь на захід Донеччини.
Крім цього, російські війська намагаються розосередити сили шляхом розгортання окремих підрозділів у напрямку Гуляйполя на сході Запорізької області. Також РФ планує перекинути на окуповані території України мобілізованих з 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які завершили навчання в Брестській області у Білорусі.
"Ймовірно, росіяни продовжуватимуть використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних операцій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 19 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що у тимчасово окупованому Луганську збільшується кількість підрозділів російських військ.
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