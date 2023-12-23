У тимчасово окупованому Іловайську палає нафтосховище
У суботу, 23 грудня, у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області палає нафтосховище російських загарбників. У небо підіймається чорний дим
Про це повідомили журналіст Денис Казанський та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Потужний приліт в окупованому Іловайську, район залізничного", - йдеться у повідомленні журналіста.
За його словами, в окупантів палає склад пально-мастильних матеріалів. Петро Андрющенко повідомляє, що горить нафтосховище росіян.
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