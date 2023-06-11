У тимчасово окупованому Криму стався вибух на залізничних шляхах, - росЗМІ
У Кіровському районі в тимчасово окупованому Криму стався вибух на залізничних шляхах, унаслідок чого був призупинений рух поїздів
Про це заявив керівник російської адміністрації на півострові Сергій Аксьонов.
Він зазначив, що на місці вже працюють відповідні служби, які полагодять залізничні шляхи упродовж 3-4 годин. Постраждалих немає.
Сам Аксьонов не уточнив, унаслідок чого було пошкоджено залізничні шляхи. Проте російські ЗМІ повідомляють, що близько 16:00 там стався вибух. У той час там проїжджав товарний потяг.
- 4 червня У тимчасово окупованому Криму невідомі зламали російські канали та запустили ролик про контрнаступ ЗСУ, який зранку опублікувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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