У тимчасово окупованому Криму стався вибух на залізничних шляхах, - росЗМІ

Про це заявив керівник російської адміністрації на півострові Сергій Аксьонов.

Він зазначив, що на місці вже працюють відповідні служби, які полагодять залізничні шляхи упродовж 3-4 годин. Постраждалих немає.

Сам Аксьонов не уточнив, унаслідок чого було пошкоджено залізничні шляхи. Проте російські ЗМІ повідомляють, що близько 16:00 там стався вибух. У той час там проїжджав товарний потяг.