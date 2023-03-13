У тимчасово окупованому Маріуполі та довколишніх селах вночі пролунали вибухи

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

У місті гриміло в Кальміуському районі, 23-му мікрорайоні та Кам'янському. Про це повідомили місцеві жителі.

"Окупаційні інтернет-пабліки виправдовуються - пишуть, що це "просто звуки зносу будинків"... Вночі... У Маріуполі окупанти використовують методичку новоязу з Кремля, аби все було без паніки", - коментує міськрада.

Також зазначається, що сьогодні вранці Маріупольський спротив зафіксував активність окупаційної авіації у напрямку Запоріжжя.