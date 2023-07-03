У тимчасово окупованому Мелітополі ворожих військових більше, ніж місцевих жителів, - мер
Близько 60 - 70 тис. цивільних лишаються у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, натомість кількість російських військових у місті навіть перевищує це число
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, ворог перетворив місто свій логістичний центр.
"У Мелітополі залишилось 60 000 - 70 000 цивільних мешканців. Люди кажуть, що військових росіян більше ніж цивільних. Ворог обрав Мелітополь як свій логістичний центр і тому там так багато військових. Це не лише ті, хто на фронті. Є ще й ті, хто відповідають за придушення спротиву", - наголосив Федоров.
Він зазначив, що гауляйтер окупованої частини області Євген Балицький наказав створити чергове "добровольче формування", але добровільно в нього вступати ніхто не поспішає.
Також загарбники розпочали ще одну хвилю військового обліку, утворили на підприємствах "військові столи", щоб мобілізувати місцевих жителів до своєї армії.
"Раніше вони утворили фейковий військкомат і всіх заганяли, щоб вони стали на військовий облік з подальшою мобілізацією та призовом, а тепер вони утворили на підприємствах так звані військові столи. Тобто, на підприємствах, де понад двоє працівників, всі мають стати на військовий облік", - розповів Федоров.
Крім того, у місті продовжується примусова паспортизація та чиниться сильний тиск на людей. Лише в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни викрали в полон понад 1000 людей. Є інформація, що полонених відправляють для риття окопів та фортифікаційних споруд, стверджує він.
- 1 липня Федоров зазначав, що до тимчасово окупованих Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії Росії. Також ворог перевозить техніку в бік Запорізької області через Арабатську стрілку.
- Натомість 2 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звітувала, що з важкими боями ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
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