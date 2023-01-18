У школі на тимчасово окупованому Запоріжжі, де загарбники зберігали боєкомплекти, прогриміли вибухи, - мер Мелітополя
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізького району чути звуки вибухів у школі, де рашисти розмістили склад з боєкомплектами
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти Михайлівки Запорізької області прямо посеред дня влаштували шкільну дискотеку. Гучно у захопленій рашистами місцевій школі, яку вони перетворили на склад боєкомплектів", - пише мер.
Федоров наголосив, що рашисти панікують, а він детонації тремтять вікна сусідніх будинків. До школи виїхали автівки швидкої допомоги.
Нині інформація щодо кількості постраждалих російських окупантів уточнюється.
- Нагадаємо, раніше мер Мелітополя повідомив, що упродовж місяця загарбники випустили з тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей тільки 4 людини.
- 18 січня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі окупованих територій, яких депортують загарбники в бік Запоріжжя, безслідно зникають у Василівці.
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