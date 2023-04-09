Про це пише Крим.Реалії.

Зазначається, що фіалки синього та жовтого кольорів посадили у стаціонарних бетонних вазонах з обох боків від пам'ятника.

Місцеві жителі відзначають, що такий вибір кольорів було зроблено спеціально, а окупаційна влада "прогледіла" цей випадок.