У тимчасово окупованому Севастополі біля пам'ятника Лесі Українки посадили синьо-жовті квіти
У Балаклавському районі тимчасово окупованого Севастополя біля пам'ятника української письменниці Лесі Українки невідомі висадили синьо-жовті фіалки
Про це пише Крим.Реалії.
Зазначається, що фіалки синього та жовтого кольорів посадили у стаціонарних бетонних вазонах з обох боків від пам'ятника.
Місцеві жителі відзначають, що такий вибір кольорів було зроблено спеціально, а окупаційна влада "прогледіла" цей випадок.
- У суботу, 8 квітня, у Севастополі в тимчасово окупованому Криму було чути гучний вибух.
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