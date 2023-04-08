У Севастополі пролунав гучний вибух, - ЗМІ
У суботу, 8 квітня, у Севастополі в тимчасово окупованому Криму було чути гучний вибух
Про це інформує "Крим.Реалії".
Кореспондент видання зазначає, що вибух був схожий на артилерійський вистріл.
Водночас окупаційний голова Севастополя зазначає, що звуки вибухів пов'язані з навчаннями російських військових.
- 8 квітня над Феодосією система протиповітряної оборони збила ракету. Окупаційна влада Криму заявила, що жертв та руйнувань немає.
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