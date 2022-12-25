У тимчасово окупованому Севастополі різдвяну службу провели українською

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Зазначають, що напередодні Різдва у громаді відбулася меса навечір'я (Різдвяний святвечір). Вона проходила в приміщенні малого храму навпроти костелу в центрі Севастополя. На службі були присутні 40 людей.

Храм, у якому відбулося Богослужіння, віряни прикрасили фігурками Діви Марії і немовляти, який символізує новонародженого Христа. Під час служби читали молитви-подяки. Після парафіянам роздали листівки, на яких були зображені святкові сюжети й побажання.

"Ранкова служба припала на неділю. Цьогоріч її провели українською мовою", - розповів кореспондент Крим.Реалії.

25 грудня на Центральному вокзалі в Києві на честь Різдва заспівають колядки.