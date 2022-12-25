На Різдво на столичному вокзалі заспівають колядки
У п'ятницю, 25 грудня, на Центральному вокзалі в Києві на честь Різдва заспівають колядки
Про це інформує Укрзалізниця.
Захід відбудеться у вестибюлі Центрального вокзалу столиці, поряд з ялинкою. Колядки співатиме гурт "Щука-Риба".
Також на відвідувачів чекає сюрприз, утім який саме, не повідомляють. Лише наголошують, що столичний вокзал зовні перетвориться на щось дивовижне.
О 18:30 Укрзалізниця закликає всіх зібратися на площі біля Центрального вокзалу. А вже о 19:30 розпочнеться виконання колядок.
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