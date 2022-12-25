На Різдво на столичному вокзалі заспівають колядки

Про це інформує Укрзалізниця.

Захід відбудеться у вестибюлі Центрального вокзалу столиці, поряд з ялинкою. Колядки співатиме гурт "Щука-Риба".

Також на відвідувачів чекає сюрприз, утім який саме, не повідомляють. Лише наголошують, що столичний вокзал зовні перетвориться на щось дивовижне.

О 18:30 Укрзалізниця закликає всіх зібратися на площі біля Центрального вокзалу. А вже о 19:30 розпочнеться виконання колядок.

9 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.

У понеділок, 19 грудня, у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая.

20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая. За п'ять днів поїзд прибуде до дітей у чотирьох прифронтових областях.

21 грудня стало відомо, що з 24, 25 і 31 грудня, а також 1, 7 і 8 січня столицею курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі.