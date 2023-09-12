У Токіо скасовують гендерні квоти для вступу до державних шкіл

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що столична рада освіти Токіо є останньою в Японії, де використовують квоту, щоб у школах було рівне гендерне співвідношення. Там прохідний бал для дівчат і хлопців був різним.

У 2021 році столичне управління освіти вирішило переглянути використання гендерних квот для очних шкіл із загальним курсом, запроваджуючи свою нову негендерну систему поетапно в наступні роки.

За винятком Токіо, усі інші місцеві шкільні ради вирішили до 2021 року більше не вимагати від абітурієнтів вказувати свою стать у вступних формах, що відображає зростаючу обізнаність про сексуальне розмаїття в країні.

Таке нововведення застосовують, адже багато студентів, які були або трансгендерними, або небінарними зазнавали психологічного стресу, коли їх змушували вказувати стать, з якою вони не ідентифікували себе

Довідково: гендерна квота - це можливість для людей будь-якої статі вільно обирати кар'єру, релігію, спосіб життя тощо. Глобально ця концепція передбачає усунення всіх соціальних бар'єрів, які заважають проявитися як особистості.