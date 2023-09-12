У Токіо скасовують гендерні квоти для вступу до державних шкіл
З 2024 року у загальноосвітніх державних школах денної форми навчання японської столиці Токіо скасовують можливість вступу за гендерною квотою
Про це пише Kyodo.
Зазначається, що столична рада освіти Токіо є останньою в Японії, де використовують квоту, щоб у школах було рівне гендерне співвідношення. Там прохідний бал для дівчат і хлопців був різним.
У 2021 році столичне управління освіти вирішило переглянути використання гендерних квот для очних шкіл із загальним курсом, запроваджуючи свою нову негендерну систему поетапно в наступні роки.
За винятком Токіо, усі інші місцеві шкільні ради вирішили до 2021 року більше не вимагати від абітурієнтів вказувати свою стать у вступних формах, що відображає зростаючу обізнаність про сексуальне розмаїття в країні.
Таке нововведення застосовують, адже багато студентів, які були або трансгендерними, або небінарними зазнавали психологічного стресу, коли їх змушували вказувати стать, з якою вони не ідентифікували себе
Довідково: гендерна квота - це можливість для людей будь-якої статі вільно обирати кар'єру, релігію, спосіб життя тощо. Глобально ця концепція передбачає усунення всіх соціальних бар'єрів, які заважають проявитися як особистості.
- 8 вересня стало відомо, що понад сім мільйонів дітей-біженців у всьому світі не відвідують школу: частка дітей, які не мають можливості здобувати освіту, постійно збільшується.
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