ООН: більше 7 млн дітей-біженців не ходять до школи. У чому причина

Про це інформує UN News.

Агентство ООН у справах біженців, повідомило, що загальна кількість біженців шкільного віку в усьому світі зросла з 10 мільйонів у 2021 році до 14,8 мільйона у 2022 році, в основному через вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що лише близько половини українських дітей-біженців відвідували школу у 2022-2023 навчальному році. Перешкодами зарахуванню до закладів освіти стали, зокрема, адміністративні, правові та мовні бар'єри, а також брак інформації про наявні варіанти освіти. Також інколи приймаючим країнам не вистачає закладів освіти або ж вчителів, щоб прийняти більшу кількість учнів.

Крім того, деякі батьки не віддавали дітей до школи, оскільки сподівались невдовзі повернутися в Україну.

"В умовах повномасштабної війни, що триває в Україні, необхідно докласти значних зусиль, щоб уникнути довгострокової шкоди для навчання дітей, їхнього потенціалу та перспектив", - заявив речник Управління Верховного комісара у справах біженців ООН Вільям Шпіндлер.

Він наголосив, що якщо не вжити термінових заходів, то цьогоріч сотні тисяч українських дітей-біженців і надалі не зможуть здобувати освіту.