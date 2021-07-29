У Токіо третій день поспіль антирекорд заражень COVID-19
У столиці Японії Токіо, де тривають Олімпійські ігри, за минулу добу зафіксували 3 тис. 865 нових випадків захворювання на коронавірус
Про це розповідає Japan Today.
Зазначається, що це вже третій день поспіль у японській столиці виявляють рекордну кількість нових випадків захворювань.
"Ми ніколи ще не виявляли збільшення кількості інфікувань (COVID-19 – ред.) такого масштабу", - заявив секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като.
Він додав, що стрімке зростання захворюваності на COVID-19 фіксується не тільки в Токіо, але й в інших регіонах країни.
У Токіо з 12 липня триває четевертий за час коронавірусу надзвичайний стан.
Як повідомлялося, у попередні два дні в Токіо фіксували 3 тис.177 та 2 тис. 848 випадків COVID-19.
Олімпійські ігри-2020 року, які через пандемію коронавірусу перенесли на один рік, стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня на 42-х аренах. Близько 11 тис. спортсменів з більш як 205 країн виступлять у 33-х видах спорту і розіграють 339 комплектів нагород.
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