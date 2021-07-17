У Токіо за тиждень до Олімпіади зафіксовано спалах коронавірусу
За тиждень до початку Олімпійських ігор у Токіо зафіксовано найбільшу із січня кількість нових випадків COVID-19
Про це повідомляє NHK.
За минулу добу в Токіо зареєстрували 1410 нових випадків зараження коронавірусом. Востаннє у японській столиці виявляли понад 1400 випадків інфікування за день у січні.
Вже чотири дні поспіль кількість нових випадків хвороби перевищує 1 тис. осіб.
З початку епідемії у Токіо коронавірус діагностували у 188 тис. людей.
Раніше у японській столиці з 12 липня по 22 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації. У сусідніх зі столицею регіонах діятиме більш м'який режим обмежень. Проте, Олімпійські ігри в префектурах Токіо, Канагава, Чіба та Сайтама пройдуть без глядачів на трибунах.
За шість днів, 23 липня, у Токіо мають стартувати Олімпійські ігри, які триватимуть до 8 серпня.
- Нагадаємо, 8 липня уряд Японії запровадив у Токіо з 12 липня до 22 серпня режим надзвичайної ситуації, який діятиме й під час Олімпіади
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