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У Токіо за тиждень до Олімпіади зафіксовано спалах коронавірусу

17 липня, 2021 субота
20:56
Спорт Олімпіада-2020

За тиждень до початку Олімпійських ігор у Токіо зафіксовано найбільшу із січня кількість нових випадків COVID-19

Про це повідомляє NHK

За минулу добу в Токіо зареєстрували 1410 нових випадків зараження коронавірусом. Востаннє у японській столиці виявляли понад 1400 випадків інфікування за день у січні. 

Вже чотири дні поспіль кількість нових випадків хвороби перевищує 1 тис. осіб. 

З початку епідемії у Токіо коронавірус діагностували у 188 тис. людей.

Раніше у японській столиці з 12 липня по 22 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації. У сусідніх зі столицею регіонах діятиме більш м'який режим обмежень. Проте, Олімпійські ігри в префектурах Токіо, Канагава, Чіба та Сайтама пройдуть без глядачів на трибунах. 

За шість днів, 23 липня, у Токіо мають стартувати Олімпійські ігри, які триватимуть до 8 серпня.

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Японія
Олімпіада-2020
Олімпіада
Олімпійські ігри
Коронавірус
Токіо
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