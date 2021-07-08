У Токіо за 2 тижні до Олімпіади запровадили режим надзвичайної ситуації
Уряд Японії запровадив у Токіо з 12 липня до 22 серпня режим надзвичайної ситуації, який діятиме й під час Олімпіади
Про це повідомляє NHK.
Рішення означає, що режим надзвичайної ситуації діятиме під час літніх Олімпійських ігор, які відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня.
Міністр охорони здоров'я Японії Тамура Норіхіса закликав японців дивитися Олімпіаду вдома. За інформацією Kyodo оргкомітет Ігор вже ухвалив рішення взагалі не пускати глядачів на трибуни у столичному регіоні, куди входять префектури Токіо, Канагава, Тіба і Сайтама.
Раніше змагання заборонили відвідувати іноземним вболівальникам, а на церемонію відкриття Ігор вирішили допустити лише представників Міжнародного олімпійського комітету, членів офіційних делегацій та дипломатів.
Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга коментуючи рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації підкреслив, що наразі у країні стрімко зростає кількість заражених COVID-19 у віці від 20 до 50 років, через поширення нового штаму коронавірусу "Дельта".
Режим надзвичайної ситуації в Токіо запроваджують вже вчетверте. У японській столиці заборонять продавати алкогольні напої в закладах громадського харчування. Ресторани та кафе працюватимуть до 20:00. Громадські заходи, в тому числі концерти і конференції, повинні завершуватися до 21:00.
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Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що церемонія відкриття Олімпійських ігор у Токіо відбудеться без вболівальників на трибунах.
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