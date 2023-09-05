У Токмаку окупанти пограбували ковальсько-штампувальний завод
Російські загарбники повивозили майно Токмацького ковальсько-штампувального заводу на тимчасово окупованій території Запорізької області
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Через складну для росіян ситуацію на південному фронті, ворог почав грабувати підприємства у Запорізькій області", - йдеться в заяві.
Спротив дізнався, що у тимчасово окупованому місті Токмак рашисти розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання вивезли військові, подальша доля майна невідома.
План вивезення речей цінності з Токмака, яке захопила армія РФ і колаборанти, розробила місцева окупаційна влада, і вона здійснить його, якщо ситуація погіршиться.
Крім того, що на початку літа ворог перевіз до Криму сільгосптехніку з державних агропромислових підприємств на тимчасово окупованій Херсонщині.
- У квітні Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни на українських тимчасово окупованих територіях надалі проводять паспортизацію жителів та чинять мародерство.
- У липні у тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині почастішали випадки мародерства. Зловмисники проникали у квартири мешканців, які залишилися у місті.
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