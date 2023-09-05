У Токмаку окупанти пограбували ковальсько-штампувальний завод

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Через складну для росіян ситуацію на південному фронті, ворог почав грабувати підприємства у Запорізькій області", - йдеться в заяві.

Спротив дізнався, що у тимчасово окупованому місті Токмак рашисти розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання вивезли військові, подальша доля майна невідома.

План вивезення речей цінності з Токмака, яке захопила армія РФ і колаборанти, розробила місцева окупаційна влада, і вона здійснить його, якщо ситуація погіршиться.

Крім того, що на початку літа ворог перевіз до Криму сільгосптехніку з державних агропромислових підприємств на тимчасово окупованій Херсонщині.