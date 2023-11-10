У трьох містах Пакистану запроваджено надзвичайну ситуацію через забрудненість повітря

Про це повідомляє CNN.

Влада пакистанської провінції Пенджаб запровадила "надзвичайний стан у сфері екології та охорони здоров'я" в трьох містах - Гуджранвалі, Хафізабаді, а також Лахорі - до покращення ситуації, заявив цього тижня її головний міністр Мохсін Накві. У цих трьох містах разом проживає понад 15 мільйонів людей.

"Пересування людей до цих районів і з них громадським і приватним транспортом буде обмежено", - йдеться в заяві офісу Накві.

Друге за чисельністю населення місто Пакистану Лахор з більш ніж 13-мільйонним населенням закрило школи, громадські парки, торгові центри та офіси після того, як індекс якості повітря (AQI) цього тижня перевищив 400, згідно з даними IQAir. Швейцарська компанія, що займається моніторингом повітря, вважає цей показник "небезпечним".

Сплеск забруднення в Пакистані стався після того, як минулого тижня столицю сусідньої Індії накрив смог, оскільки холодні температури затримували частинки забруднення, створюючи токсичний туман, який досяг небезпечного рівня.

Дакка, столиця Бангладеш з населенням понад 10 мільйонів людей, також потрапила до списку найбільш забруднених міст за версією IQAir, з індексом якості повітря (AQI), який у п'ятницю сягнув 222, що, за словами компанії, вважається "дуже шкідливим для здоров'я".

Рівні PM2.5 в усіх цих містах значно перевищують ліміт Всесвітньої організації охорони здоров'я та ілюструють зростаюче занепокоєння країн Південної Азії, які переживають стрімку індустріалізацію та демографічний бум, що призводить до зростання рівня забруднення довкілля.

Частинки PM 2.5 включають такі забруднювачі, як сульфати, нітрати та сажа, вплив яких може погіршити когнітивні та імунні функції людини. Вони також пов'язані з легеневими та серцевими захворюваннями.