Через смог в пакистанському місті Лахор захворіли десятки тисяч людей

Про це пише Al Jazeera.

Через шкідливий туман у східному Пакистані, одній з найбільш забруднених країн світу, жителі змушені носити маски для обличчя, якщо їм доводиться виходити на вулицю.

Салман Казмі, лікар головної лікарні в Лахорі, порадив мешканцям ховатися від смогу, який, за його словами, може викликати проблеми з диханням або інфекції.

"Носити маски та залишатися вдома є найпростішими рішеннями, щоб не потрапити до лікарні з респіраторними захворюваннями, інфекціями очей і шкірними захворюваннями", - сказав він.

Видання зазначає, що Лахор, колись відомий як місто-сад через пишну зелень, став таким забрудненим через стрімке зростання населення, яке зараз становить 242 мільйони людей.

Компанія IQAir назвала Лахор найбільш забрудненим містом у світі.

Зазначається, що сьогодні крихітних твердих частинок у повітрі наблизилася до позначки 450, що в 30 разів перевищує рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров’я максимальну середньодобову норму та вважається небезпечною.

Експерти кажуть, що основною причиною забруднення є спалювання трави на початку сезону посіву озимої пшениці.