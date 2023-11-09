Через смог в пакистанському місті Лахор захворіли десятки тисяч людей
Густий токсичний смог накрив пакистанське місто Лахор - десятки тисяч людей захворіли, влада закриває школи, ринки та парки на чотири дні
Про це пише Al Jazeera.
Через шкідливий туман у східному Пакистані, одній з найбільш забруднених країн світу, жителі змушені носити маски для обличчя, якщо їм доводиться виходити на вулицю.
Салман Казмі, лікар головної лікарні в Лахорі, порадив мешканцям ховатися від смогу, який, за його словами, може викликати проблеми з диханням або інфекції.
"Носити маски та залишатися вдома є найпростішими рішеннями, щоб не потрапити до лікарні з респіраторними захворюваннями, інфекціями очей і шкірними захворюваннями", - сказав він.
Видання зазначає, що Лахор, колись відомий як місто-сад через пишну зелень, став таким забрудненим через стрімке зростання населення, яке зараз становить 242 мільйони людей.
Компанія IQAir назвала Лахор найбільш забрудненим містом у світі.
Зазначається, що сьогодні крихітних твердих частинок у повітрі наблизилася до позначки 450, що в 30 разів перевищує рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров’я максимальну середньодобову норму та вважається небезпечною.
Експерти кажуть, що основною причиною забруднення є спалювання трави на початку сезону посіву озимої пшениці.
- Міністерка освіти Делі Атіші Марлена заявила, що початкові школи в столиці Індії залишаться закритими до 10 листопада через високий рівень забруднення повітря.
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