У трьох областях України динаміка госпіталізації через COVID-19 перевищує норму

Про це свідчать дані МОЗ.

Як зазначається, в Одеській області два дні поспіль показник динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19 демонструє високий рівень, за останніми даними він становить 54,4%, а днем раніше був 51,5%.

У свою чергу, в Рівненській області цей показник складає 57,1%, нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій в цьому регіоні долала позначку в 106%.

Також Тернопільська область демонструє високі показники госпіталізацій. Наразі вона становить 147,6%, а раніше була в межах 160,0%-176,5%.

Як відомо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

На сьогодні, 9 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину.



Нагадаємо, 8 серпня в Україні зафіксували 300 нових випадків COVID-19.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb