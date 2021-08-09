У трьох областях України динаміка госпіталізації через COVID-19 перевищує норму
В Одеській, Рівненській та Тернопільській областях перевищено один з епідпоказників – рівень госпіталізацій
Про це свідчать дані МОЗ.
Як зазначається, в Одеській області два дні поспіль показник динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19 демонструє високий рівень, за останніми даними він становить 54,4%, а днем раніше був 51,5%.
У свою чергу, в Рівненській області цей показник складає 57,1%, нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій в цьому регіоні долала позначку в 106%.
Також Тернопільська область демонструє високі показники госпіталізацій. Наразі вона становить 147,6%, а раніше була в межах 160,0%-176,5%.
Як відомо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
На сьогодні, 9 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину.
- Нагадаємо, 8 серпня в Україні зафіксували 300 нових випадків COVID-19.
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