У трьох ОТГ на Київщині запроваджують комендантську годину майже на три дні, - мер Броварів

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у Telegram.

У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година діятиме з 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня.

В інших громадах району комендантська година діятиме з 21:00 2 квітня до 6:00 03 квітня.

"Пам'ятайте: в цей час заборонено перебувати на вулиці і в громадських місцях без документів і спеціальних посвідчень. Виняток-необхідність перейти в укриття під час повітряної тривоги", - написав Сапожко.