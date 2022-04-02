У трьох ОТГ на Київщині запроваджують комендантську годину майже на три дні, - мер Броварів
У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують подовжену комендантську годину
Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у Telegram.
У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година діятиме з 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня.
В інших громадах району комендантська година діятиме з 21:00 2 квітня до 6:00 03 квітня.
"Пам'ятайте: в цей час заборонено перебувати на вулиці і в громадських місцях без документів і спеціальних посвідчень. Виняток-необхідність перейти в укриття під час повітряної тривоги", - написав Сапожко.
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