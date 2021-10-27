У трьох українців на кордоні з Польщею виявили підроблені COVID-сертифікати
У вівторок, 26 жовтня, троє жителів Житомирської області намагалися перетнути кордон з підробленими COVID-сертифікатами
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
"Троє чоловіків з Житомирської області в пункті пропуску Ягодин, перетинаючи держкордон, показали прикордонникам міжнародні сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки", - йдеться в повідомленні.
Правопорушники, яким 43, 38 і 35 років, мали намір відправитися на заробітки.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа).
Правопорушникам доведеться сплатити судовий збір та штраф, який сягає 850 гривень. Також чоловікам, згідно з санкціями статті, може загрожувати обмеження волі строком до двох років.
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