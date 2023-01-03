Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У тролейбусне депо Херсона прилетіли снаряди, дісталося і багатоповерхівкам поряд, - пресофіцер комендатури оборони Плетенчук
Ексклюзив

У тролейбусне депо Херсона прилетіли снаряди, дісталося і багатоповерхівкам поряд, - пресофіцер комендатури оборони Плетенчук

3 січня, 2023 вiвторок
22:10
війна з Росією на фото: центр Херсона

Дмитро Плетенчук, пресофіцер комендатури оборони міста Херсон, зазначив, що росіяни все, що не змогли вкрасти, намагаються зруйнувати обстрілами

Про це він розповів в етері Еспресо.

Дмитро Плетенчук прокоментував обстріл тролейбусного депо у Херсоні, якій стався 3 січня.

"Ми сьогодні провели огляд цієї локації, ворог поцілив у старенькі тролейбуси, проте, вони були на ходу. Однак, туди сьогодні прилетіло пару снарядів, потрощило старі й нові тролейбуси, тобто все, що росіяни не змогли вкрасти, намагаються зруйнувати. Під обстріли потрапили й багатоповерхівки, бо поруч житловий район", - розказав пресофіцер комендатури оборони міста Херсон.

Плетенчук підсумував, що росіяни продовжують грати у свою криваву гру.

  • 2 січня російські загарбники 79 разів обстрілювали територію Херсонської області
  • У ніч на 3 січня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "ураганів" і важкої артилерії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
Читайте також:
1 січня, 2023 неділя
Пригожин побажав "щастя" у новому році, виступивши в морзі з тілами вагнерівців
Трапезна церква КПЛ
31 грудня, 2022 субота
Священники Московського патріархату провели останнє богослужіння у Києво-Печерській лаврі
в'язниця
2 січня, 2023 понедiлок
Декілька сотень військових медиків перебувають у полоні, - координатор частини родин полонених військових медиків Кривцов
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.53
    Продаж 42.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
3 січня
22:59
Президент України Зеленський
"Будь-яка спроба нового наступу терористів має провалитися": Зеленський обговорив посилення допомоги Україні з прем'єрами 4 країн
22:57
нафта ембарго санкції
Поставки нафти з РФ протягом грудня впали до найнижчого рівня за 2022 рік, – Bloomberg
22:40
Ексклюзив
Крим
Сьогодні у Криму чули три вибухи, - член меджлісу Барієв
22:18
Конгрес США
Уперше за 100 років спікера палати представників конгресу США не обрали в один тур
22:16
Світло
Київ отримує значні обсяги електроенергії, прогнози втішні, - YASNO
22:11
Помер головред "Голосу України" Анатолій Горлов
Помер головний редактор парламентської газети "Голос України" Анатолій Горлов
21:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа готується приймати нових біженців, чи прийшов кінець правлінню українських олігархів, як у Польщі спекулюють на темі Волинської трагедії. Світові ЗМІ про Україну 3 січня
21:37
Аналітика
Сергій Згурець
У армії РФ зменшується показник кількості пострілів на добу, але він більше, ніж може собі дозволити українська армія. Колонка Сергія Згурця
21:26
Палац Україна після обстрілів 31 грудня
Момент прильоту зафіксували відеокамери: київський Палац "Україна" просить допомоги у відбудові після ракетної атаки 31 грудня
21:02
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган планує поспілкуватися телефоном з Путіним і Зеленським у середу, 4 січня
20:52
окупанти, орки
"Є чутки з різних джерел, що буде повна мобілізація і наступ": ГУР перехопило розмову російських вояків
20:45
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
Нічний обстріл Дружківки: росіяни застосували два "іскандери", одна людина загинула
20:42
"Біля Бахмута ворог фактично по своїх трупах намагається просуватися вперед": Залужний провів першу цьогоріч розмову з генералом Міллі
20:10
Огляд
Перемога України
Переможні новини 314-го дня війни: запуск українських супутників, знищення бази окупантів у Токмаку та плани приєднання України до "клубу багатих країн"  
20:08
ППО
Створити "купол" протиповітряної оборони над усією Україною найближчими роками фізично неможливо, - Повітряні сили
20:00
У деокупованій Балаклії запрацювала багатопрофільна лікарня, яку зруйнували загарбники
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Навіщо росіянам культ смерті?
19:55
поранений окупант
Надбагато поранених окупантів і їхня нетвереза поведінка: з окупованого Мелітополя тікають російські медики
19:37
Автогонщик і зірка YouTube Кен Блок загинув у США
У США загинув відомий автогонщик та зірка YouTube Кен Блок
19:27
Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині
Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині: ексагент ГРУ, праві екстремісти й "козаки"
19:17
Денис Шмигаль
Шмигаль: цьогоріч спрямуємо половину бюджету на ЗСУ і плануємо почати переговори про вступ до ЄС
19:16
Ексклюзив
перископи для військових
У Мукачеві місцеві жителі виготовляють для ЗСУ тактичні перископи з водопровідних пластикових труб, - волонтер Адаменко
19:14
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин пояснив неспроможність взяти Бахмут наявністю "500 ліній оборони" в місті
18:52
російські танки, окупанти, оркі
Окупанти за добу здійснили 18 обстрілів з РСЗВ та 8 авіаударів по території України
18:42
Скраплений газ. Ілюстративне зображення
До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого газу зі США
18:42
ЗСУ вдарили по районах скупчення окупантів та вразили два ворожі пункти управління
18:41
Військово-морські сили ліквідували міну на Одещині
18:38
Ексклюзив
храм УПЦ МП в Ірпені
78% українців вважають, що влада має втрутитися у діяльність УПЦ МП, - заступник директора КМІС
18:30
"Знести за першої ж нагоди": в Естонії хочуть прибрати ще два пам'ятники із радянською символікою
18:28
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Польща звернулася до керівництва ООН за підтримкою в питанні репарацій від Німеччини за Другу світову
18:14
SpaceX запустила на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30
SpaceX запустила на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30
18:07
Рауль Ганді
"Зміна географії": в Індії побоюються, що Китай вчинить з їх країною так, як Росія з Україною
18:06
OPINION
Олександр Вільчинський
У новітніх батиїв жодних шансів
17:35
Ексклюзив
Дмитро Васильєв
США бачать Україну партнером по формуванню нового світу, ми будемо одними із його лідерів, - політконсультант Васильєв
17:18
НАТО
НАТО має намір зробити внесок країн у бюджет Альянсу в розмірі 2% від ВВП обов'язковим
17:14
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:01
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
Інтернет під час відключень електрики: провайдерам з усіх областей передали батареї для живлення мереж
17:01
Українське зерно
Розкрадали мільйони гривень на експорті українського зерна: СБУ ліквідувала корупційну схему на митниці
16:59
Президент України Зеленський
"Маємо конкретні рішення": Зеленський обговорив із Ріші Сунаком оборонну співпрацю
16:52
Ексклюзив
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
РФ завершує підготовку мобілізованих, серед завдань - посилення оборони на Півдні та окупація Донеччини, - експерт Defense Express Рябих
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV