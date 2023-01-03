У тролейбусне депо Херсона прилетіли снаряди, дісталося і багатоповерхівкам поряд, - пресофіцер комендатури оборони Плетенчук
Дмитро Плетенчук, пресофіцер комендатури оборони міста Херсон, зазначив, що росіяни все, що не змогли вкрасти, намагаються зруйнувати обстрілами
Про це він розповів в етері Еспресо.
Дмитро Плетенчук прокоментував обстріл тролейбусного депо у Херсоні, якій стався 3 січня.
"Ми сьогодні провели огляд цієї локації, ворог поцілив у старенькі тролейбуси, проте, вони були на ходу. Однак, туди сьогодні прилетіло пару снарядів, потрощило старі й нові тролейбуси, тобто все, що росіяни не змогли вкрасти, намагаються зруйнувати. Під обстріли потрапили й багатоповерхівки, бо поруч житловий район", - розказав пресофіцер комендатури оборони міста Херсон.
Плетенчук підсумував, що росіяни продовжують грати у свою криваву гру.
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