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Головна війна з Росією У Тростянці на Сумщині трактор підірвався на російській міні: одна людина отримала контузію

У Тростянці на Сумщині трактор підірвався на російській міні: одна людина отримала контузію

12 травня, 2022 четвер
13:42
війна з Росією трактор підірвався на міні

У Тростянці на Сумщині 12 травня трактор підірвався на російській міні біля лікарні, одну людину контузило

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

За його словами, інцидент стався після обіду.

"Тростянець. Біля лікарні (там, де стояв ворожий танк, що стріляв по лікарні) на міні підірвався цивільний трактор. Всі живі, одна людина отримала контузію", - зазначив  Дмитро Живицький.

  • 11 травня на Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення.

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Сумщина
Трактор
міна
контузія
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