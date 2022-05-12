Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

За його словами, інцидент стався після обіду.

"Тростянець. Біля лікарні (там, де стояв ворожий танк, що стріляв по лікарні) на міні підірвався цивільний трактор. Всі живі, одна людина отримала контузію", - зазначив Дмитро Живицький.

11 травня на Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення.

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