У Тростянці на Сумщині трактор підірвався на російській міні: одна людина отримала контузію
У Тростянці на Сумщині 12 травня трактор підірвався на російській міні біля лікарні, одну людину контузило
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
За його словами, інцидент стався після обіду.
"Тростянець. Біля лікарні (там, де стояв ворожий танк, що стріляв по лікарні) на міні підірвався цивільний трактор. Всі живі, одна людина отримала контузію", - зазначив Дмитро Живицький.
- 11 травня на Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення.
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