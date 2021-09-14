У ТРЦ в областях встановлять камери, щоб слідкувати за дотриманням карантину, - Кузін

Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін у інтерв'ю Liga.net.

За його словами, у разі погіршення ситуації плануються візити до областей, до окремих закладів для пояснень або переконання в тому, що норми працюють ефективно.



"Проводитимемо виїзні засідання комісії ТЕБ і НС на рівні областей", - сказав Кузін.



За словами санлікаря, ВООЗ запустить пілот про моніторинг стану ситуації з дотриманням протиепідеміологічних вимог.

"Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій", - підсумував він.

Уряд змінив карантинні обмеження в Україні. Вакцинованих громадян очікує значна кількість привілеїв.

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