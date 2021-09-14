У ТРЦ в областях встановлять камери, щоб слідкувати за дотриманням карантину, - Кузін
У торговельних центрах на рівні областей встановлять спеціальні камери для моніторингу маскового режиму та дотримання соціальної дистанції
Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін у інтерв'ю Liga.net.
За його словами, у разі погіршення ситуації плануються візити до областей, до окремих закладів для пояснень або переконання в тому, що норми працюють ефективно.
"Проводитимемо виїзні засідання комісії ТЕБ і НС на рівні областей", - сказав Кузін.
За словами санлікаря, ВООЗ запустить пілот про моніторинг стану ситуації з дотриманням протиепідеміологічних вимог.
"Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій", - підсумував він.
- Уряд змінив карантинні обмеження в Україні. Вакцинованих громадян очікує значна кількість привілеїв.
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