У центрі Дніпра невідомий впритул вистрілив у водія Chevrolet
У Дніпрі 15 липня невідомий впритул вистрілив у голову водію автівки Chevrolet та втік
Про це повідомляє "Днепр оперативный".
Так, подія сталася на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта у Дніпрі.
Як зазначається, невідомий декілька разів вистрілив з пневматичної зброї у бік водія Chevrolet.
Потім стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав. Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували до лікарні. Інформації про його самопочуття наразі не оприлюднили. У Дніпрі оголошено план перехоплення. Зловмисника розшукують.
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