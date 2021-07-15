У центрі Дніпра невідомий впритул вистрілив у водія Chevrolet

Про це повідомляє "Днепр оперативный".

Так, подія сталася на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта у Дніпрі.

Як зазначається, невідомий декілька разів вистрілив з пневматичної зброї у бік водія Chevrolet.

Потім стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав. Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували до лікарні. Інформації про його самопочуття наразі не оприлюднили. У Дніпрі оголошено план перехоплення. Зловмисника розшукують.



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