У центрі Донецька прогримів вибух в одній з районних адміністрацій

Про це повідомляють у Страткомі ЗСУ у телеграмі.

"В тимчасово окупованому Донецьку бавовна і пожежа в будівлі місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Ще одне відео з місця вибуху публікує Андрій Цаплієнко у телеграмі.