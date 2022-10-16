У центрі Донецька прогримів вибух в одній з районних адміністрацій
У тимчасово окупованому Донецьку прогримів вибух у центрі міста близько 8 години ранку 16 жовтня
Про це повідомляють у Страткомі ЗСУ у телеграмі.
"В тимчасово окупованому Донецьку бавовна і пожежа в будівлі місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Ще одне відео з місця вибуху публікує Андрій Цаплієнко у телеграмі.
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