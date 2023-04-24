Про це пише Jerusalem Post.

Серед постраждалих чоловік 70 років, який перебуває у важкому стані, жінка 30 років у стані середньої тяжкості, чоловік 50 років і двоє 25-річних чоловіків, які отримали легкі поранення.

Зазначається, що нападником виявився 39-річний місцевий житель Хатема Неджіма. Він був одруженим батьком п'ятьох дітей та, за даними правоохоронців, мав психічне захворювання.

Злочинця застрелив один з цивільних свідків трагедії.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який виступав на церемонії Дня пам'яті в Єрусалимі, через кілька хвилин після нападу заявив, що цей теракт "нагадує, що держава Ізраїль була куплена великими стражданнями".

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір , який не прибув на місце події, поговорив телефоном з цивільним, який убив терориста.

"Я хотів вас привітати. Ізраїль дякує вам за запобігання дуже великій катастрофі", - сказав міністр,

Він також зазначив, що прийняте на законодавчому рівні полегшення отримання доступу до зброї для будь-кого, хто має відповідну кваліфікацію, було зроблене з метою допомогти людям захистити себе.