У центрі Єрусалима стався теракт, 5 людей поранені, нападника застрелили
У понеділок, 24 квітня, у центрі Єрусалима чоловік на автівці протаранив цивільних, щонайменше п'ятеро людей поранені, нападника було застрелено
Про це пише Jerusalem Post.
Серед постраждалих чоловік 70 років, який перебуває у важкому стані, жінка 30 років у стані середньої тяжкості, чоловік 50 років і двоє 25-річних чоловіків, які отримали легкі поранення.
Зазначається, що нападником виявився 39-річний місцевий житель Хатема Неджіма. Він був одруженим батьком п'ятьох дітей та, за даними правоохоронців, мав психічне захворювання.
Злочинця застрелив один з цивільних свідків трагедії.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який виступав на церемонії Дня пам'яті в Єрусалимі, через кілька хвилин після нападу заявив, що цей теракт "нагадує, що держава Ізраїль була куплена великими стражданнями".
Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір , який не прибув на місце події, поговорив телефоном з цивільним, який убив терориста.
"Я хотів вас привітати. Ізраїль дякує вам за запобігання дуже великій катастрофі", - сказав міністр,
Він також зазначив, що прийняте на законодавчому рівні полегшення отримання доступу до зброї для будь-кого, хто має відповідну кваліфікацію, було зроблене з метою допомогти людям захистити себе.
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