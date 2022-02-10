У центрі Херсона сталося групове побиття зі стріляниною: є поранений, одного з п'яти підозрюваних затримали
У середу, 9 лютого, у центрі Херсона п'ятеро осіб побили 50-річного чоловіка, вистрелили в нього та втекли з місця події. Поліція встановила нападників та затримала одного з них
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Херсонській області.
"Учора, 9 лютого, близько 20:30 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував небайдужий житель обласного центра. Чоловік повідомив, що поблизу одного з розважальних закладів на вулиці Соборній група невідомих громадян спричинили тілесні ушкодження чоловікові. При цьому зловмисники здійснили в потерпілого кілька пострілів, після чого зникли на автомобілі в невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Заступник начальника Херсонського райуправління поліції Андрій Коршун розповів, що після повідомлення жителя правоохоронці на території міста ввели операцію "Сирена", на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група. За його словами, там вже працювали лікарі.
"Лікарі повідомили правоохоронцям, що у 50-річного потерпілого попередньо діагностовано численні забої тіла та кілька поранень, характерних після застосування травматичної вогнепальної зброї", - повідомляє пресслужба.
Поліцейські встановили, що до нападу причетні п'ять чоловіків. Їхні особи встановили, одного з них, 44-річного підозрюваного, затримали за місцем проживання. Поки що правоохоронці розшукують інших нападників. У пресслужбі зазначають, що і нападники, і поранений раніше потрапляли у поле зору поліції.
"Затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України був поміщений в умови ізолятора тимчасового тримання. Наразі проводяться необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". З'ясовуються усі обставини події", - йдеться у повідомленні.
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