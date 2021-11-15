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У центрі Києва до 6 грудня обмежили рух через ремонт дороги

15 листопада, 2021 понедiлок
14:27
Суспільство ремонт доріг

У Києві через ремонтні роботи частково обмежено рух транспорту вулицею Льва Толстого

Про це повідомляє у Facebook комунальна корпорація  "Київавтодор".

"На вул. Льва Толстого розпочався новий етап капітального ремонту. Нині роботи стартували на ділянці між вулицями Жилянською і Саксаганського", - написано на сторінці КК "Київавтодор" у Facebook.

У "Київавтодор" зазначили, що під час ремонтних робіт рух на вулиці частково обмежено.


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ремонт доріг
Київавтодор
рух транспорту
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