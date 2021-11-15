У центрі Києва до 6 грудня обмежили рух через ремонт дороги
У Києві через ремонтні роботи частково обмежено рух транспорту вулицею Льва Толстого
Про це повідомляє у Facebook комунальна корпорація "Київавтодор".
"На вул. Льва Толстого розпочався новий етап капітального ремонту. Нині роботи стартували на ділянці між вулицями Жилянською і Саксаганського", - написано на сторінці КК "Київавтодор" у Facebook.
У "Київавтодор" зазначили, що під час ремонтних робіт рух на вулиці частково обмежено.
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