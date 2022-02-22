У центрі Києва невідомі вистрілили у будівлю з РПГ-26: пошкоджено вікна й фасад приміщення
Вночі 22 лютого у Шевченківському районі Києва невідомі вистрілили з гранатомета у будівлю, де знаходився офіс адвокатської контори
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.
Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 ККУ за статтею хуліганство.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Триває слідство.
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