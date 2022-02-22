У центрі Києва невідомі вистрілили у будівлю з РПГ-26: пошкоджено вікна й фасад приміщення

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



"За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.



Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів.



Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 ККУ за статтею хуліганство.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Триває слідство.

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