У центрі Львова під колесами маршрутки загинула жінка

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає "Еспресо.Захід".

Сьогодні, 20 листопада, близько 6 години ранку, 47-річний водій маршрутного таксі № 138, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, наїхав на двох львів'янок віком 48 та 67 років, які рухалися пішохідним переходом. Після зіткнення водій не зупинився, а поїхав з місця аварії.

Правоохоронці розповідають, що одну жінку відкинуло на проїзну частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Невдовзі патрульні виявили маршрутку на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. Неподалік виявили тіло другої жінки, 48-річної львів’янки. Її автобус протягнув з місця ДТП. Відомо, що вона під час наїзду зачепилася за кузов.

"Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили характерні пошкодження переднього бампера. Водія затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід", – йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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