У центрі Запоріжжя чоловік планував теракт. СБУ вилучила милицю напхану вибухівкою, цвяхами та болтами
56-річний житель Дніпра планував теракт у Запоріжжі. Зловмисник обрав людне місце для скоєння диверсії, попередньо той виготовив вибухівку, додав туди цвяхи та болти, все замаскував під милицю
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
"Зловмисником виявився мешканець Дніпра, 1966 року народження. Він хотів посіяти хаос та паніку у Запоріжжі та для цього спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста.
Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами", – йдеться у повідомленні.
Аби відвести від себе підозри чоловік за два дні до запланованого теракту прибув із заходу в Запоріжжя. Скоїте задумане зловмиснику не судилося, у підпільній хованці його викрила СБУ.
"Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину", – додають у пресслужбі.
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