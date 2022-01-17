У Туреччині через сходження лавини загинув дипломат ООН
У турецькій провінції Кайсері під лавину потрапили троє співробітників ООН з Канади, які спускалися за межами обладнаних трас у гірськолижному центрі Ерджієс, у наслідок чого одна людина загинула
Про це пише Sabah.
"Троє туристів, які намагалися спуститися в долину з висоти 2700 м, потрапили під лавину, яка зійшла у результаті їхнього спуску. Двох лижників врятували пошуково-рятувальні команди, одного туриста знайшли загиблим", - передає видання.
Люди спускалися за межами обладнаних трас.
Туристів накрила снігова лавина, яка зійшла на території Erciyes Ski Center. Унаслідок цього загинув 45-річний канадець, який працював у представництві ООН в турецькому місті Газіантеп.
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