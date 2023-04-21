У Туреччині через торнадо в наметовому містечку загинула людина, 44 дістали поранень

Про це інформує TRT Haber.

"Одна людина загинула і 44 отримали поранення внаслідок урагану й торнадо, що сталися в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш. Пошкоджено 170 наметів", - ідеться в повідомленні.

Так станом на 16:00 20 квітня в районі наметового містечка спершу був град, потім смерч. Шестеро з 44 постраждалих унаслідок шторму перебувають у важкому стані.

Зазначають, що торнадо перекинуло автомобілі, позривало дахи та низку конструкцій з будівель, які залишилися цілими після землетрусу. Наразі в районі працюють відповідні служби.