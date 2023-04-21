У Туреччині через торнадо в наметовому містечку загинула людина, 44 дістали поранень
У турецькому наметовому містечку, яке розташоване в районі землетрусу Пазарджику в провінції Кахраманмарш унаслідок шторму та смерчу пошкоджено намети, загинула людина, 44 зазнали поранень
Про це інформує TRT Haber.
"Одна людина загинула і 44 отримали поранення внаслідок урагану й торнадо, що сталися в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш. Пошкоджено 170 наметів", - ідеться в повідомленні.
Так станом на 16:00 20 квітня в районі наметового містечка спершу був град, потім смерч. Шестеро з 44 постраждалих унаслідок шторму перебувають у важкому стані.
Зазначають, що торнадо перекинуло автомобілі, позривало дахи та низку конструкцій з будівель, які залишилися цілими після землетрусу. Наразі в районі працюють відповідні служби.
- 6 березня в місті Шанлиурфа, на південному сході Туреччини, обвалилася 6-поверхова будівля, яку 6 лютого пошкодив землетрус.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.6
Купівля 37.6Продаж 38.37
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе