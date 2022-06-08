У Туреччині досі перебуває понад 50 тисяч українців, проте вони не біженці, - посол Василь Боднар
На території Туреччини залишається 50 тисяч українців, які тікали в цю країну, рятуючись від війни. Поряд з тим офіційно зареєстрованих біженців немає
Про це на брифінгу в українському медіацентрі розповів надзвичайний і повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.
Дипломат пояснює, що жоден з українських громадян не оформив ніяких документів, які передбачали б статус біженця.
"Як правило, вони подаються на оформлення посвідки на міжнародний захист – це менша частина. Більшість оформляє посвідки на тимчасове проживання. Насправді це громадяни, які самозабезпечені, оскільки в Туреччині не створено додаткових правових підстав для допомоги біженцям чи втікачам з України", – пояснив Василь Боднар.
Усього, за його даними, на територію Туреччини після початку повномасштабного вторгнення Росії заїхало приблизно 165 тисяч українців. Станом на сьогодні виїхало 116 тисяч, ще приблизно 50 тисяч залишається. Серед є також кримські татари, які переїхали до Туреччини. За словами посла, українці переважно живуть в районах Анталії, Стамбула й Анкари.
Окрім того, в Туреччині перебуває півтори тисячі дітей сиріт з Дніпропетровської області.
"За допомогою одного з бізнесменів і місцевої влади евакуювали 9 груп дітей, які живуть в районі Анталії. Перебувають вони тут тимчасово й по завершенню війни повернуться додому", – підсумував посол.
- За даними організації "Сильні разом", українці, які виїхали до Литви через війну з Росією, активно повертаються на Батьківщину.
- Зменшується і кількість українців, які хочуть залишитися в Чехії.
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