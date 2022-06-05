Кількість українців, які хочуть залишитися в Чехії, зменшується

Про це пише Czechia Posts з посиланням на дані МВС.

За даними видання, 4 червня візи видали 340 людям. У суботу, 28 травня, візи отримали 482 людини.

З початку повномасштабної війни в Україні, 364 431 біженець отримав візу в Чехії. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан сказав, що частина біженців виїжджає і в країні залишилось близько 300 000 біженців з України. Цього тижня австрійський міністр повідомив, що щодня до Чехії приїжджає в середньому тисяча українських біженців, але стільки ж виїжджає.

За весь час війни, до поліції у справах іноземців у Чехії звернулися 280 927 людей. Діти до 15 років, які становлять близько третини біженців, не зобов’язані звертатися до поліції.

15 червня Празька мерія закриє центр прийому біженців з України у кварталі Височани. Повідомляють, що столиця перевантажена і поки не існує системи переміщення біженців до інших регіонів.

Чеська Республіка сподівається, що біженці з України допоможуть полегшити хронічну нестачу робочої сили в країні.

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