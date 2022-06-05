Кількість українців, які хочуть залишитися в Чехії, зменшується
Кількість віз тимчасового захисту, які Чехія видає біженцям з України, поступово зменшується. У суботу, 4 червня, візи видали 340 людям. Ця цифра є меншою, ніж в цей же день минулого тижня
Про це пише Czechia Posts з посиланням на дані МВС.
За даними видання, 4 червня візи видали 340 людям. У суботу, 28 травня, візи отримали 482 людини.
З початку повномасштабної війни в Україні, 364 431 біженець отримав візу в Чехії. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан сказав, що частина біженців виїжджає і в країні залишилось близько 300 000 біженців з України. Цього тижня австрійський міністр повідомив, що щодня до Чехії приїжджає в середньому тисяча українських біженців, але стільки ж виїжджає.
За весь час війни, до поліції у справах іноземців у Чехії звернулися 280 927 людей. Діти до 15 років, які становлять близько третини біженців, не зобов’язані звертатися до поліції.
- 15 червня Празька мерія закриє центр прийому біженців з України у кварталі Височани. Повідомляють, що столиця перевантажена і поки не існує системи переміщення біженців до інших регіонів.
- Чеська Республіка сподівається, що біженці з України допоможуть полегшити хронічну нестачу робочої сили в країні.
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