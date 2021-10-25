У Туреччині під час фестивалю українська парашутистка зірвалася у море
У турецькому місті Фетхіє під час фестивалю повітряних ігор у море зірвалася українська парашутистка
Про це передає Радіо Свобода.
Під час фестивалю повітряних ігор в місті Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася у море українська парашутистка.
Її врятувала берегова охорона, після чого українку госпіталізували.
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що з постраждалою зв’язалося українське консульство.
Нині стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає.
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