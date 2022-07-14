Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо подивитися, що розповідають по телебаченню Туреччини, то там переважно кажуть, що це не напад Росії на Україну, а війна Заходу - США й НАТО - руками українців проти Росії. Тобто в Туреччині повторюють наратив, який ми чуємо з Москви", - зазначив Дубовик.

Міжнародний експерт додав, що влада Туреччина в багатьох питаннях іде на зустріч росіянам.

"Із Туреччиною складно. З одного боку до нас приїжджав президент Ердоган і казав "Слава Україні", але "байрактари" ми купуємо за ринкову ціну. Якщо з інших країн російських олігархів витісняють, то Реджеп Таїп Ердоган кличе їх до себе. Низка російських фірм перемістили свої штаб-квартири з Європи до Анкари, Стамбулу й інших міст", - зауважив Володимир Дубовик.

13 липня у Стамбулі пройшла зустріч представників військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України, РФ та делегації ООН стосовно деблокади експорту українського зерна.

Російський диктатор Володимир Путін 19 липня у Тегерані зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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