У Туреччині пролунав вибух на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин: 5 людей загинули
У Туреччині у суботу, 10 червня, на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин пролунав потужний вибух, унаслідок якого загинуло п'ятеро людей
Про це інформує Hurriyet.
Зазначають, що вибух стався близько 08:40 в динамітозмішувальному цеху на заводі Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE), що в Анкарі. Після цього зайнялася пожежа, над фабрикою піднявся дим. На місце одразу відправили пожежників і медиків, вогонь вдалося загасити.
Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що внаслідок вибуху на заводі загинули п'ятеро їхніх працівників. Стосовно інциденту розпочали судове та адміністративне розслідування.
Заступник очільника турецького міноборони Алпаслан Кавакліоглу та губернатор Анкари Васіп Шахін зробили спільну заяву щодо вибуху на заводі. За їхніми словами, вибух викликала хімічна реакція.
- 10 червня під час операції, організованої командуванням жандармерії провінції Стамбул, було вилучено 1 мільярд фальшивих доларів, якій планували вивезти до Африки.
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