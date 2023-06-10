Про це інформує Hurriyet.

Зазначають, що вибух стався близько 08:40 в динамітозмішувальному цеху на заводі Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE), що в Анкарі. Після цього зайнялася пожежа, над фабрикою піднявся дим. На місце одразу відправили пожежників і медиків, вогонь вдалося загасити.

Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що внаслідок вибуху на заводі загинули п'ятеро їхніх працівників. Стосовно інциденту розпочали судове та адміністративне розслідування.

Заступник очільника турецького міноборони Алпаслан Кавакліоглу та губернатор Анкари Васіп Шахін зробили спільну заяву щодо вибуху на заводі. За їхніми словами, вибух викликала хімічна реакція.