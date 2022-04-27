У Туреччині сподіваються, що Путіну та Зеленському вдастся зустрітися найближчими днями

Про це повідомляє Anadolu.

За його словами, Анкара робить все можливе, аби організувати зустріч Зеленського та Путіна та сподівається, що їм вдастся зустрітися вже найближчим часом.

"Російські та українські переговори на дипломатичному форумі в Антальї зібрали міністрів. Після цього наш президент Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово зустрічався з Путіним і Зеленським. Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що, можливо, двом лідерам вдасться зустрітися найближчими днями", - сказав Акар.

Він додав, що це особливо важливо через погіршення гуманітарної ситуації в Україні.

"Очевидно, що гуманітарна ситуація в Україні погіршується. Туреччина готова докласти всіх необхідних посередницьких зусиль для того, щоб було оголошено про припинення вогню", - запевнив Акар.

19 квітня Реджеп Тайіп Ердоган запевнив, що Туреччина докладатиме зусиль для припинення бойових дій в Україні і досягнення миру.

23 квітня Ердоган назвав продовження переговорів у Стамбулі найкоротшим шляхом до припинення російської агресії проти України.

26 квітня Ердоган знову закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі.

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