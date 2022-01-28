У Туреччині стався землетрус

Про це інформує Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).



"Землетрус силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера було зафіксовано о 6.57 за місцевим часом (5.57 за київським, - ред.) біля узбережжя району Газіпаша в провінції Анталія", - зазначає відомство.



Землетрус стався за 110 км від району Газіпаша. Його епіцентр перебував на глибині 10,15 км.



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