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У Туреччині в ДТП загинули 15 пасажирів автобуса

8 серпня, 2021 неділя
13:24
Світ ДТП, Туреччина

У Туреччині сталася ДТП з автобусом, внаслідок якої загинуло 15 людей

Про це повідомляє Hurriyet.

Внаслідок ДТП 15 людей загинули, ще 18 осіб травмовано. Їх госпіталізовано до найближчих лікарень.

Губернатора провінції Баликесір Хасана Шилдак заявив, що аварія сталася близько 04:40. Автобус здійснював маневр на швидкості 95 км/год, водій втратив контроль над керуванням на автобані Баликесір, що на заході Туреччини, після чого транспортний засіб перекинувся. 

Наразі триває розслідування всіх обставин ДТП. 

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ДТП
Туреччина
автобус
загиблі
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