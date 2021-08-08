У Туреччині в ДТП загинули 15 пасажирів автобуса

Про це повідомляє Hurriyet.

Внаслідок ДТП 15 людей загинули, ще 18 осіб травмовано. Їх госпіталізовано до найближчих лікарень.

Губернатора провінції Баликесір Хасана Шилдак заявив, що аварія сталася близько 04:40. Автобус здійснював маневр на швидкості 95 км/год, водій втратив контроль над керуванням на автобані Баликесір, що на заході Туреччини, після чого транспортний засіб перекинувся.

Наразі триває розслідування всіх обставин ДТП.