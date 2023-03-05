У Туреччині заарештували понад 200 підозрюваних у справі про неякісну забудову в зоні землетрусу

Про це інформує TRT Haber.

Серед заарештованих є 93 підрядники, 123 будівельники й 13 власників будівель. Також серед них є 18 людей, які внесли зміни в конструкції будівель у зоні землетрусу. Усіх їх заарештували в ході розслідування щодо зруйнованих будівель або порушення зонування в провінціях, які постраждали від землетрусів у Кахраманмараші.

Загалом під час розслідування вдалося довести провину 997 підозрюваних, серед яких 247 заарештованих. Також під судовий контроль взяли 322 підозрюваних, на 198 видали ордери на арешт, а 102 людей утримують під вартою.

Дев'ятьох підозрюваних наразі перебувають за кордоном, 35 померли, а 82 звільнили після надання свідчень.