У Туреччині заарештували понад 200 підозрюваних у справі про неякісну забудову в зоні землетрусу
У Туреччині суди заарештували 247 підозрюваних в ході розслідування щодо зруйнованих будівель у зоні землетрусу
Про це інформує TRT Haber.
Серед заарештованих є 93 підрядники, 123 будівельники й 13 власників будівель. Також серед них є 18 людей, які внесли зміни в конструкції будівель у зоні землетрусу. Усіх їх заарештували в ході розслідування щодо зруйнованих будівель або порушення зонування в провінціях, які постраждали від землетрусів у Кахраманмараші.
Загалом під час розслідування вдалося довести провину 997 підозрюваних, серед яких 247 заарештованих. Також під судовий контроль взяли 322 підозрюваних, на 198 видали ордери на арешт, а 102 людей утримують під вартою.
Дев'ятьох підозрюваних наразі перебувають за кордоном, 35 померли, а 82 звільнили після надання свідчень.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Землетруси в Туреччині, за попередніми оцінками, призведуть до того, що економіка країни втратить близько 10% ВВП або 84 млрд доларів.
- Після потужного землетрусу в Туреччині правоохоронці затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
- 26 лютого стало відомо, що кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 50 тис. людей.
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