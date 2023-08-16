У Туреччині зафіксували рекордну температуру повітря
У вівторок, 15 серпня, у Туреччині температура повітря піднялася до рекордного рівня. За даними головного управління метеорології, вона становила +49,5 °C
Про це повідомив міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату країни Мехмет Озхасекі.
"За даними міністерства навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату й головного управління метеорології, найвища температура була виміряна на рівні 49,5 °C", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 20 липня 2021 року було зафіксовано попередній рекорд, коли термометр показав +49,1 °C.
Озхасекі закликав боротися зі зміною клімату: "Я закликаю всіх бути уважними відповідно до наших цілей щодо нульових чистих викидів і екологічного розвитку до 2053 року, встановлених нашим президентом паном Реджепом Тайіпом Ердоганом".
- Також у неділю, 23 липня, у Греції зареєстрували найвищий показник температури повітря за весь час. Новий температурний рекорд становить +46,4 °C.
- Ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, оскільки температура не опустилася нижче +21,2 °C, що перевищує попереднє значення 2010 року.
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