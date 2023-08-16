У Туреччині зафіксували рекордну температуру повітря

Про це повідомив міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату країни Мехмет Озхасекі.

"За даними міністерства навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату й головного управління метеорології, найвища температура була виміряна на рівні 49,5 °C", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 липня 2021 року було зафіксовано попередній рекорд, коли термометр показав +49,1 °C.

Озхасекі закликав боротися зі зміною клімату: "Я закликаю всіх бути уважними відповідно до наших цілей щодо нульових чистих викидів і екологічного розвитку до 2053 року, встановлених нашим президентом паном Реджепом Тайіпом Ердоганом".