У Туреччині затримали російське вантажне судно з вкраденим в Україні зерном, - Reuters
Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина затримала судно, яке прибуло з окупованого російськими військовими Бердянська
Про це повідомили в Reuters з посиланням на слова посла України в Туреччині Василя Боднара.
"Завтра буде відомча нарада, на якій визначать подальшу долю цього судна. Сподіваємось, судно арештують, а майно конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх причетних", - додав Боднар.
За його словами, турецька митниця затримала російське вантажне судно, що перевозило викрадене українське зерно. Його доля вирішуватиметься 4 липня.
Відомо, що судно "Жибек Жоли" вийшло з окупованого Бердянська і прийшло до Карасу за 130 кілометрів від Стамбула. Корабель належить казахстанській компанії KTZ Express, але орендований російською компанією Green-Line.
- 3 червня посол України в Туреччині повідомив про причетність країни до збуту краденого російськими військовими українського зерна та звернувся по допомогу у розслідуванні до турецької влади та Інтерполу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе