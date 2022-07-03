У Туреччині затримали російське вантажне судно з вкраденим в Україні зерном, - Reuters

Про це повідомили в Reuters з посиланням на слова посла України в Туреччині Василя Боднара.

"Завтра буде відомча нарада, на якій визначать подальшу долю цього судна. Сподіваємось, судно арештують, а майно конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх причетних", - додав Боднар.

За його словами, турецька митниця затримала російське вантажне судно, що перевозило викрадене українське зерно. Його доля вирішуватиметься 4 липня.

Відомо, що судно "Жибек Жоли" вийшло з окупованого Бердянська і прийшло до Карасу за 130 кілометрів від Стамбула. Корабель належить казахстанській компанії KTZ Express, але орендований російською компанією Green-Line.

3 червня посол України в Туреччині повідомив про причетність країни до збуту краденого російськими військовими українського зерна та звернувся по допомогу у розслідуванні до турецької влади та Інтерполу.

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