Про це інформує Reuters.

За словами Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туреччині Василя Боднара, Туреччина є однією з країн, які купують крадене росіянами українське зерно.



Боднар також повідомив журналістам, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, аби розслідувати, хто причетний до поставок зерна, що проходить транзитом через турецькі води.

Нагадаємо, у Туреччині заявили про можливість вивезти українське зерно. 20 мільйонів тонн зерна будуть доступні світові завдяки командному центру в Стамбулі

А 26 травня країна заявила, що домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна

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